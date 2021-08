Appuntamento con il Trio Jazz a Palazzo Perabò di Cerro

Sabato 7 agosto, alle 19.30 e alle 21 (doppio concerto) appuntamento al MIDeC di Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello. In scena il Trio Jazz, vincitore Premio Nazionale delle Arti, XIV ed. composto da Pietro Mirabassi, sassofono, Fabio De Angelis, batteria e Francesco Bordignon, contrabbasso. Musiche di Ellington, Strayhorn e della tradizione jazzistica americana.

Ingresso intero euro 12; ridotto (over 65, under 25) euro 10. Bambini e ragazzi fino ai 14 anni gratuito. I biglietti saranno messi in vendita presso la sede del concerto a partire da un’ ora prima dell’inizio dell’evento.

Info e prenotazioni +39 3333589577.