A Busto Arsizio, sfilano in duecento contro il green pass

Via Milano e il centro di Busto sono stati per il terzo sabato consecutivo scenografia delle proteste no-green pass, che chiamare così è anche un po’ riduttivo, vista la diversità di opinioni e rivendicazioni che il corteo di circa 150-200 persone ha portato in sé.

Dai giorni precedenti sui social girava un volantino che invitava a trovarsi in piazza San Giovanni per le 18, per poi partire con il corteo. Organizzato (ma non autorizzato) da elementi anarchici della zona (le forze dell’ordine hanno riconosciuto volti d’area già noti a Saronno e Rho), avrebbe dovuto avere come bersaglio il tanto criticato green pass, “che genera esclusione, viola la privacy e discrimina”.

Alla fine, è stato un gran calderone nel quale buttare un po’ di tutto, al grido alquanto ambiguo di “libertà, libertà”. Affianco a chi si poneva contro il green pass per questioni di privacy, infatti, era abbastanza visibile l’impronta no-vax di un alcuni manifestanti, e in particolare di un signore che al megafono ribadiva la sua contrarietà al vaccino, pretesto, secondo lui, per sterilizzare la popolazione mondiale con sostanze oscure e maligne. Tutto poi riassunto in un “giù le mani dai bambini” che è sempre garanzia di applausi.

Dopo aver percorso via Milano, il corteo ha preso via Fratelli d’Italia per poi sbucare su viale Diaz, rientrare in centro dalla piazza Trento e Trieste e arrivare, da via Mazzini, in piazza Santa Maria, dove a megafono libero si sono susseguite voci no green pass, contro le multinazionali farmaceutiche, contro il taglio delle spese sanitarie, ma anche no-vax con sfumature da negazionismo Covid. Si è verificato un momento di tensione solo quando una signora di passaggio ha iniziato a sventolare il proprio green pass per provocare, con i manifestanti che hanno risposto solo a parole. Gli altri passanti dell’orario aperitivo guardavano la sfilata con un misto di perplessità ed ironia.