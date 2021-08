Favole d’arte per bambini: “Cornelio e il mago Escher”

Ricerca, meraviglia, scoperta e, naturalmente, tanta arte sono gli ingredienti di “Cornelio e il mago Escher”, un racconto che prende vita da 23 opere incise da Maurits Cornelis Escher nel corso della sua carriera, dai primi paesaggi italiani ai paradossi visivi ispirati alle più moderne teorie matematiche e scientifiche.

Una favola inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozzo) e raccontata dalla sua voce per i nipotini lontani (altre favole a questo link). Fiabe condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.