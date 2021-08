Federica Cesarini dopo l’oro a Tokyo: “Non mi sono ancora resa conto di quello che abbiamo fatto”

“Forse non mi sono ancora resa conto di quello che abbiamo fatto, tra jet lag e feste”: Federica Cesarini (Nella foto, con il padre) commenta così le sue prime sensazioni da vincitrice di una medaglia d’oro olimpico, al suo rientro in Italia «Volevamo andare bene e siamo andate bene, non ci siamo quasi neanche accorte, come se fosse, ed è, una cosa sorprendente».

A margine della festa organizzata a suo nome in un locale del centro di Varese, l’atleta di Bardello che ha visto la sua crescita nella Canottieri Gavirate si confessa: «E’ vero che ora ho una medaglia al collo, ma io sono sempre io».

Di Valentina Rodini dice: «E’ una compagna di vita. Ci conosciamo dal 2012, ci ospitiamo nelle rispettive case, io sono andata al suo diciottesimo e lei viene qui a Varese oggi. Siamo sempre state molto amiche, è una persona di casa».

A Federica abbiamo chiesto anche qual è stata la prima cosa che ha fatto con la medaglia al collo, e ridendo ci ha rispsoto: “Le foto!”, mentre la prima telefonata fatta dopo la vittoria è stata a suo fratello Matteo.

LA VIDEO INTERVISTA A FEDERICA