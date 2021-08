Frenano i ricoveri per Covid all’ospedale di Varese e anche in PS accessi stabili

Quaranta ricoverati nell’hub covid dell’ospedale di Varese di cui 12 in osservazione in attesa di conoscere l’esito del tampone. I casi sono tutti al Circolo tranne quattro donne in area covid di ostetricia al Del Ponte. Migliora leggermente la situazione all’Asst Sette Laghi che la scorsa settimana segnalava 47 casi positivi di cui 18 in area osservazione.

Diminuiscono anche i ricoverati assistiti nella respirazione con la Cpap che passano da 9 a 6.

Anche dal pronto soccorso giungono notizie meno preoccupanti: negli ultimi 7 giorni la media degli accessi è stata tra i 130 e i 160 di cui i casi con sintomatologia respiratoria tra le 3 e le 9 persone. In particolare, domenica sono state ricoverate tre persone giunte in PS, ma in giornata ne erano state dimesse quattro.