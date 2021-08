Aumentano i pazienti Covid e le Cpap all’ospedale di Varese

Da 32 a 38, fino agli attuali 47. Prosegue, per la terza settimana consecutivamente, l’aumento dei nuovi positivi negli ospedali dell’Asst Sette Laghi.

Nel dettaglio, però, i ricoverati positivi sono 29 a cui si sommano 18 in area di osservazione in attesa dell’esito del tampone ( 3 sono in osservazione all’ospedale Galmarini di Tradate).

I degenti sono seguiti nell’hub covid del terzo piano al monoblocco dell’ospedale di Circolo ma c’è anche qualche caso in isolamento nell’ostetricia del Del Ponte.

Aumentano ancora le Cpap che negli ultimi sette giorni sono passati da 6 a 9. Nessuno è ricoverato in terapia intensiva.

Gli accessi in pronto soccorso rimangono stabili attorno ai 150 quotidiani con un tasso di sintomatologie da Covid che rimangono contenute, sotto il 10% di media.