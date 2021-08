La Finanza di Como sequestra tre quintali di alimenti mal conservati

Prodotti alimentari per terra, accatastati senza le minime cure e soprattutto in assenza di norme igienico sanitarie appropriate.

Così i finanzieri del comando provinciale di Como assieme a personale dell’A.T.S. Insubria, hanno sottoposto a sequestro 3 quintali di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e disposto la sospensione immediata dell’attività commerciale.

In particolare, i “Baschi Verdi” della Compagnia di Como, presso un venditore di alimenti etnici attivo nella via Milano a Como, hanno trovato prodotti alimentari etnici, destinati al consumo umano, accatastati su superfici non idonee (come pareti e pavimenti sporchi) e confezionati all’interno di “normali” buste in plastica, prive dei necessari requisiti igienico-sanitari.

Nel corso dell’ispezione, all’interno di grandi freezer (alcuni dei quali con scarichi rotti), sono stati rinvenuti chilogrammi di pesce, ortaggi e carni di diversa specie in cattivo stato di conservazione e privi di ogni informazione utile per la rintracciabilità dei prodotti, nonché depositati vicino a residui di sporco e mischiati con alimenti sfusi di vecchia data.

Inoltre, sono state rilevate infiltrazioni esterne di acqua, cavi elettrici non protetti e mancanza di retine di protezione da infestanti sul soffitto.

Al termine delle attività, il titolare, di origine pakistana, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica, per il reato di vendita e distribuzione per il consumo di alimenti in cattivo stato di conservazione.

L’attività svolta dai “Baschi Verdi” di Como, oltre ad inserirsi nel quadro di un più ampio piano di intensificazione dei controlli svolti congiuntamente all’A.T.S. Insubria, trova adesione ai profili di polizia economico-finanziaria del Corpo a contrasto delle frodi in commercio, a tutela della concorrenza, del mercato, del consumatore e della salute pubblica.