Malore improvviso in farmacia, 55enne muore a Solbiate Olona

Un malore improvviso ha colpito una donna di 55 anni che si trovava presso la farmacia San Francesco di via Veneto a Solbiate Olona.

Alle 16:00 è partita la richiesta di soccorso per una persona in arresto cardiaco e sul posto, in codice rosso, sono intervenute l’automedica Areu e l’ambulanza CRI, ma nonostante il massaggio cardiaco del personale della farmacia e i tentativi di rianimazione dei soccorritori per la donna non c’è stata la sperata ripresa.

(la foto è d’archivio)

La donna è stata portata in ospedale a Legnano, dove è stato constatato il decesso.