Maxi controllo notturno della polizia locale di Milano

Un centinaio di veicoli controllati, 20 sanzioni amministrative emesse per violazione del codice della strada, 8 ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza e una denuncia per ricettazione. Sono i numeri del pattugliamento della scorsa notte della Polizia Locale, che ha operato con una decina di agenti dalle 20.30 alle 4 di questa mattina nelle aree notturne più frequentate del centro, in particolare nei pressi di piazza 25 aprile.

«Come sempre ringrazio gli agenti per l’impegno di presidio del territorio che non viene meno in queste notti d’estate – commenta la Vicesindaco e assessore alle Sicurezza Anna Scavuzzo -. I pattugliamenti come quello della scorsa notte richiedono professionalità, coordinamento, tatto e la capacità di relazionarsi con i cittadini in contesti che necessitano di particolare attenzione. I controlli nelle aree della movida, in sinergia con le forze dell’ordine, hanno lo scopo di garantire a tutti di godere della bellezza della nostra città in sicurezza e nel rispetto degli altri».