Nosate, uomo trovato morto in un canale

Un uomo è stato trovato morto nelle acque del canale industriale a Nosate, in provincia di Milano, nei pressi del confine con Turbigo. L’allarme è stato dato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 agosto: sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori ma per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare.

Il corpo era stato avvistato nel canale da un passante che si trovava sulla alzaia e che ha dato l’allarme; la vittima è un uomo dall’apparente età di circa ottant’anni ed è stato recuperato dai sommozzatori giunti da Milano. Sul posto sono arrivati anche l’elisoccorso di Como, i Carabinieri, la Polizia Locale di Turbigo e i Vigili del Fuoco oltre a una ambulanza proveniente dalla Croce Azzurra di Buscate.

Non si conosce, per il momento, la dinamica dell’accaduto: non si può escludere l’ipotesi di un incidente né quella di un gesto volontario.