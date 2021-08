Sabato sera con la fisarmonica a Brenta

Le musiche di Vivaldi, Verdi e Rossini riecheggeranno in occasione del concerto gratuito in programma sabato 7 agosto, alle 21, presso il Santuario di S. Quirico.

La Comunità Montana del Piambello, la Comunità Montana Valli del Verbano e l’associazione Cameristica di Varese, in collaborazione con PianofFiends, organizzano un concerto di fisarmonica in via S. Quirico a Brenta.

Nel prezioso scenario del Santuario di S. Quirico a Brenta Marco Valenti eseguirà con la fisarmonica musiche di Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini.

L’ingresso al concerto è gratuito ma necessita di prenotazione e per assisterci viene richiesto il green pass. Per prenotare: suonieluoghi@gmail.com oppure 335 731603