Strada della Grantola chiusa due mesi, cosa accadrà agli autobus?

Mancano ormai pochi giorni all’inzio dei lavori di rifacimento del guard rail “della Grantola” che porteranno alla chiusura della stessa dal 30 agosto al 30 ottobre (circa). Se da un lato la messa in sicurezza di un tratto stradale è di indubbia necessità, certo è che vi saranno dei disagi dovuti all’impossibilità di percorrere la via principale che porta a Luino da Varese passando per la Valganna.

Quali saranno le altrernative percorribili dagli automobilisti ve lo avevamo raccontato nel dettaglio in un prencedente articolo che annunciava i lavori. Restava da sciogliere il nodo di come questo stop imposto alla viabilità avrebbe condizionato il servizio del trasporto pubblico, ossia gli autobus di Autolinee Varesine che dalla stazione di Ghirla partono per portare i passeggeri a Luino e viceversa. Una linea utilizzata molto anche dagli studenti che dalle sponde dell’alto Lago Maggiore si recano quotidianamente a Varese, attraverso la N10 Varese – Ghirla – Luino (qui tratta e orari).

Abbiamo contattato gli uffici dell’azienda che gestisce il servizio e abbiamo così appreso che la tratta alternativa, ricordiamo in vigore da lunedì 30 agosto, sarà quella che da Cunardo scende passando da Ferrera. Al momento gli orari non subiranno variazioni, anche se c’è un “però” sottolineato dalla Autolinee Varesine. Se infatti “l’opzione Ferrera” è la più logica per chi viaggia su ruote, certo è che potrebbe non essere così agevole per chi viaggia con mezzi di grossi dimensione come appunto sono i pullman.

Ad oggi non si ha “esperienza” di cosa voglia dire far passare un autobus da Ferrera, una strada stretta e con molte curve, e non è da escludersi che ci potranno essere delle difficoltà quando il pullman si troverà ad incontrare, nelle curve più strette, altri mezzi sulla carreggiata opposta. Questo potrebbe dare vita a ritardi e, quindi, a necessarie modifiche degli orari.

In poche parole si parte con gli orari canonici, ma l’azienda non esclude di poter rivalutarli in corso d’opera “aggiustandoli” in base all’esperienza concreta dei primi giorni/settimane.

Per “scendere” verso Luino da Varese e dalla Valganna ( o viceversa, s’intende) sarà perciò necessario optare per strade alternative.Vediamo insieme quali, come scegliere l’opzione migliore e quanto aumentano i tempi, quando aumentano.

Opzione uno: Ferrera (2 min in più)

La più logica è quella che dalla rotonda di Cunardo porta a Ferrera e arriva in Valcuvia sulla statale SS394 un paio di chilometri prima (direzione Laveno) rispetto alla SP43. Cambia di poco il tragitto e la tempistica per percorrerlo, unico svantaggio è una strada abbastanza stretta che, se presa di mira dal traffico, potrebbe creare qualche problema. Soprattuto ai residenti.

Opzione due: Brinzio (stessa tempistica da Varerse)

In alternativa è possibile fare la strada che da Brinzio tramite la SP62 passa da Rancio Valcuvia e, anche qui, termina sul rettilineo della SS394. Per chi provenie da Varese città è sicuramente la scelta migliore. La strada è più ampia di quella di Ferrera e i tempi di percorrenza (calcolati sulla tratta Varese Centro – Luino) sono identici: 40 min circa.

Opzione tre: Cremenaga (stessa tempistica dalla Valmarchirolo)

Alternativa comoda per chi risiede in Valmarchirolo è quella di passare per Lavena Ponte Tresa, Cremenaga e la diga di Creva. Anche qui, per chi parte da Cugliate e Marchirolo la differenza è di pochi minuti (22 circa passando da Grantola, contro i 26 circa passando da Ponte Tresa).

E chi risiede nei pressi del cantiere?

Sempre nell’avviso si legge che per i residenti nella zona di via Provinciale, proprio in prossimità dei lavori, si sta capendo se è fattibile la realizzazione di posteggi dedicati a valle del cantiere, di modo che chi si deve recare a Luino per mortivi di lavoro ogni giorno, possa lasciare lì la macchina ed evitare il giro da Ferrera. Garantendo ovviamente un passaggio pedonale che gli consenta di “scavalcare” la zona lavori.

In conclusione: ci sarà qualche disagio sicuramente, ma tutto sommato anche tante alternative che non allungano di troppo i tempi di percorrenza. Quelli che dovranno avere maggiore pazienza saranno senza dubbio i residenti più prossimi al cantiere.