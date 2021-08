Un settembre ricco di eventi per il Comune di Malnate

Il mese di settembre sarà ricco di appuntamenti per tutte le età a Malnate. Dopo un anno di stop, riprendono i grandi classici malnatesi: tornano “Gurone in Festa”, che ha già preso il via e terminerà lunedì 5 settembre, e la “Sagra Settembrina” – dal 4 al 12 – organizzati dalle Parrocchie ma anche la Malnate Run organizzata dall’Atletica Malnate per sabato 4 e la Festa dello sport, organizzata dalla Consulta Sportiva per sabato 18 settembre, entrambe in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, grazie al bando di Co-progettazione.

Torna anche il torneo 3vs3 al Campetto Bellavista, organizzato dal Malnate Basketball domenica 19. Non possono mancare gli appuntamenti con i Volontari di Nati Per Leggere per le letture ad alta voce, completando in questo mese, il tour dei parchi cittadini.

Infine, due eventi organizzati dall’amministrazione Comunale grazie alla sinergia tra ufficio cultura, città dei bambini e biblioteca: la conferenza di martedì 14 con Alberto Pellai per riflettere su come la situazione emergenziale da Covid 19 abbia cambiato la vita degli adolescenti, in collaborazione con l’associazione Genitori Malnate, e lo spettacolo teatrale di domenica 19 “Autogrill degli uccellini” adatto a tutte le età.

Per tutte le info consultate le pagine Facebook dei diversi organizzatori o i siti internet.

«Settembre è il mese della ripartenza vera – afferma l’assessore alla cultura Carola Botta -, il mese nel quale le associazioni culturali e sportive si rimettono in gioco per offrire alla cittadinanza tanti momenti ludici e sportivi che fanno bene sia all’anima sia al corpo. Un ringraziamento a tutti coloro che non hanno mai mollato e continuano a credere in quello che fanno».