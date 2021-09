3domande ai candidati sindaco di Caronno Pertusella

Il ruolo del comune tra le province di Varese, Como e Milano, i programmi per l’ex Littorio e i progetti in tema di ambiente e sostenibilità. Questi i temi al centro delle #3domande, il format di VareseNews per presentare i candidati in lizza alle amministrative del 3 e 4 ottobre, rivolte agli aspiranti primi cittadini di Caronno Pertusella.

Il primo nome che gli elettori troveranno sulla scheda è quello del sindaco uscente Marco Giudici, sostenuto da Partito democratico, Unione di centrosinistra e Progetto 2030.

Il secondo candidato è Valter Galli, sostenuto da Lega, Lista Cittadina, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Il terzo e ultimo candidato, ovviamente sulla scheda elettorale, è Antonio Persiano, sostenuto da Uniti per Caronno Pertusella e Bariola.