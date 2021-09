Casetta Pop e lo spettacolo di Auriga teatro che scherza con il fuoco

Casetta Pop invita famiglie e ragazzi allo spettacolo di fuoco “Il Cerchio Magico” in programma per la serata di venerdì 10 settembre alle ore 20.30 presso il parchetto di via Adige ad Angera.

La Compagnia Auriga Teatro farà vivere agli spettatori un’esperienza unica guidandoli nel Cerchio Magico, uno spazio nel quale le fiamme ammaestrate a poco a poco prendono vita sfidando le leggi della realtà: spettacoli di fuoco, mangiafuoco, manipolazione delle fiamme, clownerie e comicità in una calda serata di fine estate.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Angera, assessorato ai Servizi Sociali e Cooperativa l’Aquilone.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via sms al 392 9772475 (Silvia).

In base alla normativa vigente anti COVID-19, dal 6 agosto sopra i 12 anni l’accesso agli eventi avviene obbligatoriamente con Green Pass. Potrà essere richiesta la carta d’identità per il riconoscimento