Dall’arresto del boss della camorra a Friday for future, il podcast del 23 settembre

Le principali notizie di giovedì 23 settembre

E’ stato arrestato a Milano il boss della camorra Valentino Gionta, che era ospite della madre a Cardano al Campo.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’ampia operazione della Direzione distrettuale antimafia di Salerno.

In tutto in manette sono andate 56 persone, accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine.

Questo venerdì 24 settembre Fridays for Future scende nelle piazze per lo Sciopero Globale del Clima: per chiedere una rapida azione sul clima ai leader mondiali, specialmente ai politici del Nord Globale.

In provincia di Varese sono tre le manifestazioni in programma: una a Varese dalle 10 alle 20 in Piazza Monte Grappa, una a Gallarate, in Piazza Libertà dalle 18 alle 21 e una a Luino con ritrovo a Palazzo Verbania alle 9 e poi pedalata per le vie del paese.

È morto nella mattina di giovedì 23 settembre a Busto Arsizio Flavio Radice, imprenditore che, da amministratore delegato, ha portato l’azienda Pietro Carnaghi a diventare una delle più importanti realtà italiane.

Il nome di Radice è stato legato anche al mondo dello sport. Con il marchio Mc Carnaghi aveva supportato la Gso Villa Cortese fino a portarla nell’élite della pallavolo nazionale, vincendo per due volte la Coppa Italia, ma perdendo per tre volte di fila la finale Scudetto.

Fabio Lunghi è stato eletto nel Comitato esecutivo di Unioncamere. Il presidente della Camera di Commercio di Varese farà parte dei componenti dell’esecutivo nazionale guidato da Andrea Prete.

Gli undici rappresentanti, scelti tra i presidenti delle Camere di commercio locali, si aggiungono ai 9 componenti dell’Ufficio di Presidenza, già eletti a luglio in occasione dell’assemblea per il rinnovo del vertice di Unioncamere.

Ritorna la Varese Design Week: insieme a un labirinto diffuso che attraversa la città – da piazza monte grappa ai giardini estensi, passando per piazza san vittore, piazza del podestà e piazza carducci – da giovedì a domenica Varese sarà animata dai tanti appuntamenti della nuova edizione della rassegna. Tra i più attesi l’artista Fausto Roma, lo storico direttore di AD Ettore Mocchetti, e il concerto del cantautore varesino Biava.

La Liuc festeggia 30 anni. L’appuntamento è per martedì 28 settembre dalle 11 all’Hangar SEA Prime/Malpensa.

Ospite d’onore il Presidente dell’ISTAT Gian Carlo Blangiardo, ma interverranno anche il Presidente della LIUC – Università Cattaneo Riccardo Comerio e il Rettore Federico Visconti.

L’evento si terrà a Malpensa su invito. Ad oggi sono attese oltre 500 persone in presenza, ma sarà possibile seguire l’Inaugurazione anche in streaming

