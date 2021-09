Due escursioni a passo lento con il Cai di Luino

Per giovedì mattina, 30 settembre, il Cai di Luino propone un’escursione a passo lento con meta il monte Borgna a 1162m.

Una passeggiata caratterizzata dal panorama mozzafiato sul bacino del Lago maggiore e sul lago Delio. Per domenica 3 ottobre la proposta è invece per un’escursione nella regione del Gambarogno-Ticino con meta il Poncino della Croce a 1471m, un altro splendido punto panoramico sulla regione del Lago Maggiore, verso il Piano di Magadino, il Bellinzonese e la Valle Verzasca.

Fino all’11 novembre sarà inoltre possibile prenotare la nuova agenda Cai 2022 “Le ali della montagna – uccelli delle montagne italiane”, realizzata da un gruppo di operatori naturalistici culturali del Csc in collaborazione con la sezione Cai di Mirano (VE). Saranno proposte 36 specie di uccelli che caratterizzano i cieli delle nostre montagne e oltre 200 generali, per un totale di 352 pagine illustrate tra disegni e fotografie. Gran parte delle immagini provengono dall’archivio www.birds.it di Luigi Sebastiani. Costo per ogni agenda soci Cai €12 – non soci €15. Prenotazioni con versamento quota presso la segreteria Cai di Luino aperta il giovedì sera – info tel 0332 511101 – email cailuino@cailuino.it

Programma giovedì 30 settembre:

Accompagnatori – Enrico 3280676742 – Gianluigi 3356192247 – Gianni 3387768131

Tempo totale passeggiata h.2.30 (escluse le soste – Dislivello 275m – Difficoltà E – itinerario andata e ritorno 133 – 133A)

Ore 8.30 ritrovo presso posteggio di Maccagno presso monumento dell’Alpino

Ore 8.40 partenza con mezzi propri per posteggio del albergo Diana

Ore 9.10 inizio escursione

Ore 10.25 arrivo in vetta

Ore 11.45 rientro alle auto

Ore 12.15 partenza per Maccagno

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate. Gita gratuita con condivisione spese auto

Per iscriversi: La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, a partire da lunedì 27 settembre alle ore 9 fino a martedì 28 settembre alle ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un whatsapp ad uno degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata

Programma domenica 3 ottobre:

Accompagnatori Enrico 3281676742- Gianluigi 3356192247 – Gianni 3387768131

Tempo escursione h6.30 ( Difficoltà E con brevi tratti EE – Dislivello 870m.)

Ore 8.20 ritrovo posteggio piazzale Alpini a Maccagno

Ore 8.30 Partenza

Ore 9.15 Inizio escursione al passo Neggia

Non serve bollino autostrada, il pranzo dovrà essere al sacco e si richiedono abbigliamento e calzature adeguate. Materiali: bastoncini. L’escursione è gratuita con condivisione spese auto.

Per iscriversi: La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, a partire da lunedì 27 settembre ore 9 fino a venerdì 1 ottobre ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un whatsapp ad uno degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata.

Lo svolgimento di entrambe le escursioni dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, green pass, il numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste.