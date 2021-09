Eleonora Evi e Angelo Bonelli a Varese a sostegno di Europa Verde e Davide Galimberti

Eleonora Evi e Angelo Bonelli, co-portavoce nazionali di Europa Verde – Verdi, saranno a Varese il 25 e il 28 settembre per manifestare il loro sostegno alla Lista green candidata alle prossime Amministrative del 3 e 4 ottobre, e alla rielezione a sindaco di Davide Galimberti.

Evi, europarlamentare dal 2014, parteciperà sabato 25 a un dialogo con il geologo e candidato Europa Verde Alessandro Uggeri riguardo l’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio varesino, e porterà la sua esperienza di come il tema ambientale sia affrontato in sede parlamentare, europea e italiana.

Angelo Bonelli sarà invece a Varese martedì 28, per un intervento alla piazza a sostegno della Lista Europa Verde e della rielezione a sindaco di Davide Galimberti.Da sempre ambientalista, la sua storia è quella di una persona che sempre lottato in difesa dei territori locali, della preservazione della biodiversità e della salute pubblica, contro le logiche di mero profitto e falsa propaganda. Il suo intervento sarà preceduto da una performance in acustico del musicista HeavyMeal.