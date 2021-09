Encomio all’equipaggio della Croce rossa di Luino che ha fatto nascere in ambulanza il piccolo Dylan

L’equipaggio della Croce rossa italiana di Luino che lo scoso 7 settembre ha fatto nascere un bimbo in ambulanza è stato rpemiato dai vertici del’associazione con un encomio solenne.

Si tratta di tre volontari che senza timore sono intervenuti a seguito di una chiamata di soccorso per un travaglio di parto andato poi a buon fine ma prima dell’arrivo in ospedale.

Così Graziella, Chicca e Fabrizio ricordano quei momenti: «Suonò il telefono, era un codice rosso e poi poche parole scritte sulle indicazioni di servizio che ci hanno fatto capire subito che si trattava di una donna in travaglio. Pochi secondi ed usciamo a sirene spiegate, arriviamo sul posto e senza esitare, insieme al personale dell’automedica, abbiamo aiutato a nascere il piccolo Dylan che non ha voluto aspettare l’arrivo in ospedale, venendo alla luce nella nostra ambulanza. Le lacrime non sono mancate, la gioia è stata grande e per Dylan forse saremo per sempre gli angeli custodi della sua Croce Rossa».

Gli operatori della CRI hanno ricevuto l’encomio dal loro Presidente Pierfrancesco Buchi e da tutto il Consiglio Direttivo, per come hanno affrontato e gestito questa missione: professionalità, conoscenza dei protocolli ed una buona dose di sensibilità hanno contraddistinto l’equipaggio in servizio. Ad Elisa, la mamma, invece è stato consegnato un buono per la partecipazione al prossimo corso sulle Manovre Salvavita pediatriche; un segno di attenzione ai più piccoli che la Croce Rossa ha voluto condividere con la giovane mamma