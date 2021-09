Festa dell’accoglienza alla scuola primaria di Luvinate

Un sabato davvero speciale per la Scuola Primaria di Luvinate. Pur non nel consueto orario scolastico, le Insegnanti hanno atteso i bambini per una mattinata di scoperta e costruzione, tramite laboratori, incontri e riflessioni.

AMBIENTE E BIODIVERSITÀ – Nel rigoroso rispetto delle normative Covid (spazi separati, ingressi scaglionati, green pass e mascherine), i giovani alunni sono stati protagonisti di laboratori ispirati alla biodiversità (coerentemente alla certificazione Green School che da sempre caraterizza la scuola di Pedotti ).

GIOVANI SCIENZIATI CON CODING E TINKERING – Spazio inoltre alla tecnologia: il primo Atelier per il Tinkering della provincia; tutte le attività del Coding, con la scrittura di stringhe di programmazione informatica per poter aggirare ostacoli “insidiosi”, quali insetti voraci e nefasti per le coltivazioni; l’utilizzo di alcuni microscopi stereoscopici per osservare, come veri scienziati, resti di animali, quali mute di serpenti, uova di serpente, aculei di istrice, cervi volanti e altri coleotteri e persino le splendide ali di una falena gigante.

ARCHEOLOGI E BIOLOGI – Novità di questa festa l’archeologia, con il coinvolgimento dei bimbi di seconda e terza che si sono cimentati nell’analizzare la stratigrafia del terreno e gli attrezzi dell’archeologo. Hanno poi ripulito un’aiuola nel giardino della scuola, preparando il terreno alla coltivazione di profumate piantine aromatiche. I ragazzi più grandi, grazie agli amici di Legambiente Varese, invece hanno realizzato e colorato 6 bug hotels che verranno successivamente posizionate nel giardino della scuola, per accogliere insetti quali coccinelle, api e farfalle. Hanno poi colorato e abbellito alcune cassette della frutta di recupero con cui realizzeranno graziose fioriere per la scuola.

ASSOCIAZIONE GENITORI AL LAVORO, SINERGIE ED APPARTENENZA – A fianco degli Insegnanti, tanti mamme e papà, coordinatori dall’Associazione Genitori, prima per una colazione esterna alla scuola e poi per un pranzo insieme presso il Parco del Sorriso. Per una mattina, dopo tanta attesa, si è dunque ritornati a vivere momenti di allegria e condivisione, con tante novità didattiche ed un senso di appartenenza e collaborazione che fa la differenza in ogni comunità.