Il festival “Teatro & Territorio” si conclude a Cuasso al Monte

Si conclude sabato 11 settembre al Nuovo teatro di Cuasso la 26esima edizione di Teatro & Territorio, il festival teatrale realizzato a Varese città e provincia con la direzione di Paolo Franzato.

In scena lo spettacolo “Tutto ciò che siamo“, ideato e diretto dal regista Paolo Franzato con un doppio appuntamento: debutto alle 18.30 e replica alle 21.00 (quest’ultima già sold out).

Sul palco ventisette ragazzi e ragazze dei tre gruppi della 26esima edizione dell’Accademia Teatro Franzato, che nello spettacolo si alternano e susseguono in 23 performance teatrali sulle tematiche ambientali, sulla natura, l’ecologia, lo sviluppo sostenibile, ideate e costruite nei rispettivi laboratori.

Diversi e molteplici i linguaggi utilizzati: gestuale, vocale, coreografico, musicale, corale, video. I giovani artisti esprimono in questo spettacolo la loro creatività in attività dall’alto valore artistico, pedagogico e inclusivo, in cui gli spettatori si troveranno piacevolmente sorpresi e coinvolti.

Attori: Alice Amendola, Serena Biemmi, Martina Bini, Davide Caprino, Iris Cianciaruso, Francesco Daverio, Noemi Dipinto, Anna Fontana, Mathilda Furia, Simone Gentile, Chiara Gervasoni, Greta Lodi, Domenico Ondoso, Marco Pullano, Maura Strippoli, Alessia Zuanon, con la partecipazione di Paolo Andrioli, Giulio Bernasconi, Virginia Castelnovo, Gaia Derossi, Tommaso Ebelli, Gaia Eugenia Ferrari, Humberto Lopez Jimenez, Andrea Mustardino, Flora Parietti, Emanuele Rampi, Alessia Zegarra.

Testi di Francesco d’Assisi, Aristotele, Franco Arminio, Piero Bevilacqua, Lord Byron, Jorge Luis Borges, Giorgio Caproni, Anton Cechov, Barry Commoner, Emily Dickinson, Eraclito, Khalil Gibran, Ernest Hemingway, Giacomo Leopardi, Konrad Lorenz, José Ortega y Gasset, Gianni Rodari, Franklin Roosevelt, William Shakespeare, Monica Sorti, Andy Wharol, Edward Osborne Wilson, Banana Yoshimoto.

Video: montaggio di Simone Crespi; voci fuori campo di Matteo Albergoni, Raffaele Campolattano, Paolo Franzato, Marcella Magnoli, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Marco Rodio, Riccardo Trovato, Alberto Vezzoli. Opere di Urban Art di Andrea Ravo Mattoni, ETNIK, Francisco Bosoletti, SeaCreative, Kraser, Ale Senso, Carmine Bellucci, Howler Monkey, Domenico Romeo per WgArt.

Musiche di Angelo Branduardi, Michael Jackson, Ludovico Einaudi, Thomas Newman, Linda Valori, Bob Thiele e George David Weiss.

Tecnici audio, luci, proiezioni: Pino Caprino e Roberto Tamiazzo. Assistente Riccardo Trovato. Aiuto regia Marco Rodio.

Il Festival Teatro & Territorio, che si è svolto con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese e dall’Università degli Studi dell’Insubria.

Il percorso artistico e didattico è stato realizzato attraverso il progetto “Albero a colori” (bando Sostegno alle attività del Terzo Settore) con il contributo di Regione Lombardia e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Gli eventi realizzati dai giovani attori delle diverse sedi dell’Accademia Teatro Franzato sono realizzati con la collaborazione del liceo scientifico Ferrari di Varese e dell’Istituto comprensivo Don Milani di Bisuschio e della Proloco Cuasso. Il laboratorio per i giovani attori di Cuasso è stato realizzato nell’ambito del Piano scuola estate 2021 del ministero dell’Istruzione.

Lo spettacolo è parte integrante della rassegna estiva “Pro locus Cuvaxi. Sopra il lago in mezzo al bosco c’è un teatro nascosto. Cuasso tra arte, musica, teatro e stelle”, sostenuta dal Bando cultura 2021 della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Prenotazione obbligatoria telefonando dalle 17.30 alle 21 ai numeri 348 8665284 – 331 4439439 – 349 3755903

Ingresso con green pass, mascherine e distanziamento.