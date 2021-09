Una giornata per liberare dai rifiuti i boschi di Varese

Un pomeriggio dedicato a tutti i varesini che vogliono aiutare a ripulire dai rifiuti la propria città. Enduro Varese ha organizzato in collaborazione con il Comune di Varese e Cer Lombardia una giornata ecologica per raccogliere la sporcizia abbandonata nei boschi intorno a Varese. Il ritrovo è fissato per sabato 25 settembre alle 14 al parcheggio della Motorizzazione (via Ca’ Bassa).

La giornata non è rivolta solamente agli appassionati delle due ruote, bensì è aperta a tutti i cittadini di Varese e dei dintorni che hanno voglia di rimboccarsi le maniche a tutela dell’ambiente. Chi vorrà prendere parte all’iniziativa avrà bisogno solamente di un giubbotto ad alta visibilità e un paio di guanti. I sacchi saranno forniti dal Comune, che si occuperà anche dello smaltimento del materiale raccolto. Si puliranno le zone di cascina Mentasti, il parcheggio sterrato dell’Iper, Bevera, via Varese e le aree limitrofe. Le informazioni dettagliate su come si svolgerà la pulizia saranno fornite direttamente sul posto.

Enduro Varese è una pagina Facebook dedicata alla condivisione della passione per l’Enduro ideata da Marco Mondini, studente di Biotecnologie industriali e molecolari all’Università dell’Insubria, che già in passato ha organizzato diverse giornate dedicate alla pulizia dei boschi del Varesotto. «Tante persone – spiega Marco – mi scrivono che, nonostante non siano enduristi, anche a loro piacerebbe partecipare a queste iniziative. Ho quindi pensato di proporre questa giornata di pulizia aperta a tutti proprio per coinvolgerli. Il pomeriggio di domenica sarà quindi anche un’occasione di incontro per confrontarsi e far conoscere i nostri valori di legalità e rispetto della natura».