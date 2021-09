La Lega si presenta: “Abbiamo ridato vita a Gallarate”

Continuità con i 5 anni di amministrazione e ascolto del territorio: questo il perno della presentazione della Lega che nelle elezioni del 3 e 4 ottobre a Gallarate sostiene il sindaco uscente, Andrea Cassani, presentatasi questa mattina, sabato 11 settembre, in piazza Libertà.

Ad aprire le danze il segretario della Lega di Gallarate, Giorgio Caielli: «Avete visto il cambiamento di questi 5 anni, con il Covid l’amministrazione ha fatto di tutto, mentre fino al 2016 l’immobilismo di centrosinistra non ha fatto ripartire la città e ha fatto disastri economici». Caielli ha poi ribadito il tema dell’autonomia – «se la avessimo, i soldi per fare le cose ci sarebbero» – e un no forte alla moschea, «perché è qualcosa a cui crediamo».

«Abbiamo amministrato con oculatezza, lo abbiamo fatto ascoltando sempre il territorio», ha affermato l’assessora al Commercio Claudia Mazzetti,«quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti: con la nuova piazza della stazione l’ingresso in città ha tutto un altro appeal; con il progetto Hic al Maga abbiamo capito la modalità migliore per mettere a disposizione spazi ai ragazzi. Per il commercio abbiamo fatto molto, si usciva da una città deserta e annoiata. È stato apprezzato molto il nostro lavoro. Le idee saranno sempre nuove e porteremo avanti progetti concreti».

«Abbiamo avuto il coraggio e la volontà di candidarci nella lista politica nel momento in cui va di moda il civismo. Essere politico vuol dire avere una identità e condivisione di valori», ha preso la parola Stefano Deligios, capolista della Lega. Deligios ha poi affermato che i numeri parlano chiaro: «Più dell’80% del programma è stato realizzato, lo ha confermato una società esterna. Promettiamo continuità delle cose pratiche e delle grandi cose fatte, come delle piccole che hanno contraddistinto l’attività della giunta che ha risposto concretamente alle esigenze del cittadino».

Scuola, ascolto e pragmatismo

«Abbiamo lavorato da leghisti. Tra la gente per la gente: abbiamo avuto un contatto quotidiano con la cittadinanza (social, mail, vis à vis)», ha detto il sindaco uscente Andrea Cassani, che poi ha rivendicato la progettualità di quanto appena realizzato, dal polo culturale al Maga alla piazza della stazione: «Lavoro fatto ora non è improvvisato come dice qualche sparuto detrattore sui social, sono stati pensati nel 2019 e portati alla realizzazione in questi mesi, anche a causa del rallentamento dovuto al Covid».

E, infine, sulle scuole: «Siamo l’amministrazione che ha più investito in 25 anni, le scuole sono importanti e continueremo a investire. Sono a posto ora le scuole? No. Sono migliori di 5 anni fa? Sì e continueremo a investire. Abbiamo riportato in vita Gallarate e abbiamo portato a casa un risultato politico importante, conseguito da giovani e alla prima amministrazione politica. Uno dei punti più importanti per votarci è che le promesse diventano fatti. A questi vogliamo dare seguito. Abbiamo dimostrato con i fatti e vogliamo andare avanti per i prossimi 5 anni e forse di più».

I candidati

Una lista eterogenea, al cui interno ci sono gli assessori uscenti Mazzetti, Rech e Zibetti, i consiglieri Evelin Calderara, Corrado Canziani, Sonia Coltro, Melania Pedron e Nicolò Postizzicosì come persone alla prima esperienza politica, «che hanno il coraggio di mettersi a disposizione dell’amministrazione», ha affermato il segretario cittadino.

1. Stefano Deligios

2. Claudia Mazzetti

3. Sandro Rech

4. Andrea Zibetti

5. Evelin Calderara

6. Corrado Canziani

7. Sonia Coltro

8. Melania Pedron

9. Nicolò Postizzi

10. Roberto Amadeo

11. Paolo Bonicalzi

12. Matteo Golzio

13. Claudio Leone

14. Guido Locatelli

15. Massimo Mocchetti

16. Livio Morosi

17. Luca Rivieccio

18. Silvana Temporiti

19. Yana detta Elena Nechayeva

20. Simone Tornaghi

21. Roberta Tramontano

22. Marco Valentini

23. Mario Vergani

24. Anna Villa