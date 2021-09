La questura di Varese in piazza contro le truffe agli anziani

La questura di Varese sarà in Piazza della Repubblica per insegnare agli anziani (e chiunque sia interessato) come combattere le truffe. Nella mattina di domani, giovedì 2 settembre, in concomitanza con il mercato cittadino, i poliziotti della Questura saranno presenti a partire dalle 9 con il Camper della Polizia di Stato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione.

L’appuntamento di domani prosegue così il percorso intrapreso dalla questura varesina lo scorso giugno con la presentazione ai Giardini Estensi del progetto “Nonni e nipoti insieme contro le truffe”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale.

Per l’occasione, gli alunni delle scuole medie di alcuni Istituti scolastici della provincia avevano realizzato dei dépliant informativi con lo scopo di comunicare il messaggio di allerta da trasmettere agli anziani e alle persone più vulnerabili contro il fenomeno delle truffe. Una giuria aveva poi selezionato, tra i tanti dépliant, cinque lavori risultati vincitrici del concorso a cui è stato consegnato un riconoscimento.

Un lavoro, quello dei ragazzi, che tornerà utile anche domani, quando i volantini verranno distribuiti dagli agenti della polizia. Il personale in divisa sarà infatti a disposizione, durante tutta la mattinata, per dare informazioni e fornire utili consigli ai cittadini.

«L’invito – spiega la questura – è quello di rivolgersi senza indugio agli operatori, pronti ad accogliere richieste e fornire supporto e aiuto».