Luvinate, arriva la festa della birra

Due giorni di festa, buona birra, cibo, musica ed allegria. Dopo la pausa del 2020, ritorna la Festa della Birra per la terza edizione, promossa da LunàBeerFest, in collaborazione con ProLoco Luvinate, Associazione Genitori ed il patrocinio del Comune di Luvinate.

LA FESTA

Venerdì 3 e sabato 4 settembre il Parco del Sorriso ritornerà ad ospitare quello che è ormai un appuntamento tradizionale di inizio settembre. Nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione, si potrà dunque finalmente ritornare a ritrovarsi per due serate in allegria e festa, all’insegna della birra, molto buona, e del cibo tipico di appuntamenti popolari come le feste e le sagre di paese.

SI RIPARTE, A SOSTEGNO SCUOLA ED ASILO!

«Siamo davvero lieti di ritornare in presenza, per momenti di allegria e solidarietà, dopo i mesi della lontananza e del distacco. E’ un appuntamento molto sentito che speriamo possa segnare una ripartenza, anche per l’utilizzo di questo bel luogo oltre che per favorire di nuovo socialità ed amicizia il ricavato –dicono gli organizzatori- sarà ancora una volta destinato a favore delle realtà educative del paese e per questo ringraziamo i genitori che con generosità ed attenzione al territorio, ci daranno una mano».

PRENOTAZIONE E PARCHEGGIO

– Per l’accesso, libero con green pass, è possibile e consigliata la prenotazione preventiva collegandosi al seguente link (posti a sedere e consumazione):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyvFarO14j0h_ZpCQuRBmLNHPrw8nX1Dhi80nb9cXowbe4Cw/viewform?usp=sf_link

– Si potrà parcheggiare in Oratorio, sul campo di calcio; volontari guideranno al Parco del Sorriso monitorando gli accessi.

– Per info lunabeerfest@gmail.com