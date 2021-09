A Palazzo Verbania il terzo incontro di “Un libro nel cuore”

Ottima affluenza di pubblico e grande interesse anche per il secondo appuntamento, tenuto domenica 26 settembre a Palazzo Verbania, del festival letterario “Un libro nel cuore”, nato dalla collaborazione tra l’associazione Amici del liceo scientifico “Vittorio Sereni” e la storica libreria luinese Cerutti &Pozzi – Mondadori Bookstore, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune. Lo scrittore ospite, Raul Montanari, ha affascinato i presenti e, come già accaduto per la giornata inaugurale, la presentazione del libro è stata seguita anche tramite la diretta streaming dell’evento.

Ora, in via eccezionale di venerdì, il 1° ottobre alle 20.45 sempre presso Palazzo Verbania il terzo appuntamento è con Marco Marcuzzi e il suo romanzo “Mistero nero a Castelveccana” (Macchione Editore), la quarta indagine del commissario Florio, creato dallo scrittore, pianista e compositore di musica per cinema e teatro, nato a Treviso, ma cresciuto in Valcuvia, dove si è trasferito bambino.

Nel romanzo il lettore è messo faccia a faccia con uno spietato serial killer che uccide lasciando ogni volta una parola scritta per comporre una frase criptica. E per risolvere il mistero, il commissario deve confrontarsi con vicende squallide che riemergono dal passato.

Una narrazione serrata dove non manca però l’ironia. Poliedrico, Marco Marcuzzi ha composto e firmato diverse colonne sonore di film, ottenendo anche prestigiosi riconoscimenti, e musiche per spettacoli di teatro e di danza, oltre che sigle televisive. Ha vissuto anche in America e, tornato sul Lago Maggiore, ha iniziato anche a dare forma ai suoi scritti letterari, pubblicando il suo primo romanzo nel 2014, con particolari ambientazioni legate a questo territorio.

L’ingresso all’incontro è gratuito, ma su prenotazione obbligatoria. Per informazioni: Libreria Cerutti &Pozzi – Mondadori Bookstore via XV Agosto, 13 – Luino (Va), telefono 0332.530317; Infopoint Luino viale Dante Alighieri, 5 – Luino (Va), telefono 0332. 543546.