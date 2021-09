Salute e sanità territoriale, i candidati sindaco di Varese a confronto

Il Coordinamento per il Diritto alla Salute di Varese e Medicina democratica hanno invitato i sette candidati sindaco di Varese ad un confronto pubblico sui temi della salute e dell’organizzazione sanitaria sul territorio.

L’ incontro si terrà giovedì 30 settembre alle 17 nella sala Montanari (ex cinema Rivoli) di Varese, in via dei Bersaglieri 1.

«Il crescente impoverimento dovuto alla crisi economica che dura dal 2008, aggravato dall’ulteriore aumento delle diseguaglianze in conseguenza dell’epidemia è sicuramente causa di danni alla salute – spiegano gli organizzatori del confronto – A questi problemi si è contrapposta un’organizzazione sanitaria messa fortemente in crisi dai pluridecennali tagli di bilancio, dalla voluta carenza di medici ed infermieri, dall’abbandono della medicina del territorio. In Lombardia a questi mali da 25 anni si è risposto con una crescente privatizzazione dei servizi, che depriva la sanità pubblica, riporta alle tristemente famose mutue di categoria e crea una sanità che divide i cittadini di serie A da quelli di serie B».

Le cose, secondo gli organizzatori del confronto, potrebbero cambiare proprio a livello territoriale: «L’ arrivo dei fondi europei, volti a migliorare il welfare, anche quello sanitario, e messi a disposizione anche dei sindaci, stimola ad un confronto fra politiche sanitarie molto diverse; un confronto che in Lombardia assume tratti forti e che anche a Varese chiama i candidati sindaco a schierarsi e a dichiararsi di fronte ad una cittadinanza divenuta molto sensibile a questi temi».

L’ ingresso all’incontro è libero e aperto a tutti, ma è necessario possedere il green pass; verranno osservate le norme anti Covid.