Scontro auto moto a Gallarate, ferito motociclista di 35 anni

Domenica pomeriggio con qualche incidente sulle strade della provincia. Il primo weekend di settembre, caratterizzato da un bel clima mite, ha visto ancora traffico soprattutto sulle arterie percorse da chi rientra dalle vacanze, ma anche sulle strade del Varesotto.

L’incidente più grave è avvenuto domenica pomeriggio, attorno alle 15.30 in via Varese a Gallarate: per cause in corso d’accertamento un’auto e una moto si sono scontrate. Ferito il motociclista di 35 anni che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo.

Un altro incidente è avvenuto a Brebbia, sulla strada provinciale 69, coinvolte sempre una moto ed un auto: ferita una donna di 31 anni. Scontro tra due auto invece a Gorla Maggiore, in viale Europa, feriti, per fortuna non in maniera grave, due ragazzi di 20 e 25 anni.