La società Terna ripulisce il bosco sotto i tralicci a Gallarate

Terna Rete Italia ha informato che dal 20 settembre 2021 al 31 maggio 2022 provvederà a tagliare le piante e/o i rami presenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti di alta tensione e lungo i sentieri di accesso ai sostegni delle linee elettriche aeree di sua proprietà.

Le linee ad alta tensione attraversano infatti anche una parte del territorio gallaratese, in particolare nella zona Nord (Crenna). Il taglio è necessario per evitare danni a persone e cose e a garantire la continuità del servizio elettrico, riducendo il rischio di cadute di alberi che danneggino le linee o mettano a rischio i tralicci.

Le zone sottostanti agli elettrodotti diventano a volte anche a rischio incendi per la presenza di vegetazione invasiva che tende a seccare in estate, come si è visto ad esempio nel bosco del Vigano tra Somma e Coarezza o nel parco delle Groane.