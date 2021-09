Un video per spiegare ai cittadini di Luvinate l’importanza di andare a votare

“Da che parte stai?”. È questo il claim scelto dalla lista Tre Torri di Luvinate per invogliare i cittadini ad andare a votare il 3 e 4 ottobre prossimo, quando alle elezioni comunali di presenterà solo la lista che candida il sindaco uscente Alessandro Boriani.

Il video è stato creato per spiegare i rischi del commissariamento (se non si raggiungerà il 40% dei voti degli aventi diritto e il 50% delle preferenze il candidato sindaco non sarà eletto ma verrà nominato un commissario prefettizio che avrà poteri limitati rispetto ad un sindaco).

“Scegliamo il futuro o ci prendiamo la responsabilità di bloccare Luvinate: ecco cosa succederà se non si va a votare ed arriva il commissario”: nell’elenco una serie di cose programmate dal gruppo come il Ponte sul Tinella utile per evitare nuove alluvioni, gli eventi al Parco del Sorriso, l’ampliamento della scuola primaria, la nuova area cani e la nuova piazza.

Al termine del video, dopo i volti dei candidati consiglieri e del candidato sindaco, l’opzione sul piatto: votare la lista Tre Torri o lasciare campo libero al commissario.