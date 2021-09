Visite guidate a Villa Panza per la mostra “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”

Nell’ambito della mostra in corso a Villa Panza “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – in collaborazione con l’Associazione Genesi, presenta un ciclo di attività didattiche gratuite, in presenza e online, per offrire al pubblico un approfondimento sulle tematiche dell’inclusione sociale e la tutela dei diritti umani.

Ogni domenica, alle ore 10:30 e alle ore 12:00, sono previste due visite guidate alla mostra, di 60 minuti ciascuna. Le visite sono aperte a tutti fino al raggiungimento di 20 partecipanti. Mentre alle ore 15:00, si terrà un workshop gratuito, di quattro differenti tipologie con posti limitati a massimo 20 partecipanti. Per le visite guidate la prenotazione è fortemente consigliata, per il workshop obbligatoria.

Infine, il 5 novembre 2021, alle ore 17:30, si terrà un workshop, questa volta online, di 60 minuti, destinato alle famiglie (bambini dai 6 agli 11 anni con almeno un genitore). Anche in questo caso, i posti sono limitati a massimo 20 partecipanti e la prenotazione è obbligatoria.

La prenotazione per visite guidate e workshop, sia in presenza sia online, è possibile tramite il sito dell’Associazione Genesi (www.associazionegenesi.it), nella pagina dedicata all’educazione di Progetto Genesi a Villa Panza, oppure tramite la pagina dell’Associazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/associazione-genesi-30163935792

La mostra Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani è promossa dall’Associazione Genesi in collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – e rientra nell’ambito della grande iniziativa artistico-culturale “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”, a cura di Ilaria Bernardi, che si svilupperà nel corso di un intero anno dal 21 settembre 2021 al 21 settembre 2022 e che gode del patrocinio del MiC – Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, di Rai Per il Sociale, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.