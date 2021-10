Anarchici alla manifestazione no Green Pass, perquisizioni a Saronno

Con un post sulla loro pagina Facebook, il collettivo Adespota di Saronno ha comunicato che ieri mattina, 22 ottobre, all’alba due abitazioni di appartenenti al gruppo sono state perquisite dalla Digos di Milano e Varese in riferimento alla manifestazione dello scorso sabato 16 ottobre a Milano.

Il corteo aveva visto la partecipazione di circa 15 mila persone, con alcuni momenti di tensione tra Forze dell’Ordine e manifestanti. In quell’occasione erano stati individuati un’ottantina di appartenenti alla galassia anarchica, alcuni di questi farebbero parte del gruppo saronnese che da anni imperversa in città con occupazioni di stabili dismessi e manifestazioni.

Le perquisizioni hanno avuto come principale finalità il sequestro della “rete informatica finalizzata al mantenimento dei contatti tra gli appartenenti ai gruppi anarchici e gli stessi gruppi No Vax”; in sostanza cellulari e pc.