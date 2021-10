Chiuso il supermercato Carrefour delle Corti a Varese

Ormai la serranda è definitivamente abbassata, il cartello segnala che “chiude il 27 ottobre”, cioè due giorni fa. La catena francese ricorda anche gli altri punti vendita ancora aperti a Varese, di cui uno, che ha appena un anno, a duecento metri da piazza Repubblica. Non è quindi un problema della società della grande distribuzione a far chiudere il punto vendita delle Corti, quanto piuttosto una “diversa scelta strategica”.

Fatto sta che al piano – 2 delle Corti il supermercato ha chiuso, e non si ha certezza ancora che ne riapra un altro a breve: «Io spero ovviamente di si – spiega uno dei negozianti che sta proprio di fronte al punto vendita chiuso – Certo, non lo si poteva considerare un supermercato classico, quanto un negozio di prossimità, per chi abita qua intorno. Ma era utile, e mi aspetto che fra poco davanti a me ci sia un nuovo supermercato. Però noi consorziati non sappiamo ancora niente riguardo ad eventuali novità». La speranza è l’ultima a morire: anche perchè sono diversi i marchi della grande distribuzione che si sono susseguiti negli anni in quello spazio: il Carrefour è solo l’ultimo di una serie.

Questa chiusura mostra però tutte le difficoltà della “galleria commerciale” nata circa 20 anni fa: anche se in un altro angolo, proprio di fronte al supermercato, fervono i lavori per l’apertura di un nuovo negozio (vedi foto sopra). In tutti i piani del centro sono molti infatti i cartelli di “vendesi” e “affittasi”.