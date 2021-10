(articolo in aggiornamento)

È Stefano Calegari il nuovo sindaco di Cislago.

Candidato alle elezioni con la lista civica IES – Impegno e Serietà ha superato i tre avversari.

Dai dati non ancora ufficiali emerge che il secondo in classifica è il sindaco uscente Gian Luigi Cartabia con la lista Cartabia Sindaco. Seguono poi Debora Pacchioni con la lista Cislago in Comune e Luciano Lista con il movimento civico Uniamo Cislago.

Emozione e soddisfazione da parte del neo sindaco Calegari: «È una grande soddisfazione, adesso al lavoro come si è detto. Grazie al gruppo, ai cittadini che hanno votato».

Si sono recati alle urne il 54,62% degli elettori: hanno votato 2.280 uomini, 2.309 donne, per un totale di 4.589 votanti, su 8.402 persone con diritto di voto.

Cinque anni fa aveva votato il 60,96% della popolazione, pari a 4.976 persone.