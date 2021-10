Il Festival letterario “Un libro nel cuore” di Luino presenta “Eppure osarono”

La storia di Lucietta e Lia, due donne coraggiose e dalla bellezza intensa, capaci di sognare e di superare limiti e confini: con “Eppure osarono” (Brioschi Editore), Maria Rosaria Valentini è la prossima ospite, domenica 24 ottobre alle 17.30 a Palazzo Verbania a Luino, del festival letterario “Un libro nel cuore”, nato dalla collaborazione tra l’associazione Amici del liceo scientifico “Vittorio Sereni” e la storica libreria luinese Cerutti & Pozzi – Mondadori Bookstore, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune.

Originaria della Valle di Comino e cresciuta a Roma, laureata in Germanistica, Maria Rosaria Valentini, che oggi vive in Svizzera, ha pubblicato per case editrici che vanno da Sellerio a Keller, proponendo romanzi e anche raccolte di poesia, e ha vinto numerosi prestigiosi premi letterari.

In “Eppure osarono”, pubblicato anche in Francia e in Germani, trasporta proprio nella Valle di Comino a metà Ottocento, dove due contadine di una bellezza tale da essere cercate da pittori e fotografi internazionali come modelle per le loro opere decidono di scappare in compagnia del fidanzato di una di loro per provare a costruirsi altrove una vita migliore. Un’idea, quella di partire, allora, per due ragazze, e di dedicarsi a un mestiere inusuale, che richiedeva molto coraggio e che non era priva di rischi.

L’ingresso all’incontro è gratuito, ma su prenotazione obbligatoria. Per informazioni: Libreria Cerutti & Pozzi – Mondadori Bookstore via XV Agosto, 13 – Luino (Va), telefono 0332.530317; Infopoint Luino viale Dante Alighieri, 5 – Luino (Va), telefono 0332. 543546.