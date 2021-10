I giovani industriali si interrogano sulle strategie per affrontare il futuro

Lunedì 25 ottobre, alle ore 18, al Centro congressi Ville Ponti di Varese si terrà l’assemblea annuale del Gruppo giovani imprenditori dell’Unione degli industriali della provincia di Varese. L’assemblea ruoterà attorno a quattro temi: la cultura organizzativa che si sta affermando nelle aziende, le strategie necessarie alle imprese per affrontare la sfida del futuro e della complessità, la direzione da prendere e gli investimenti da fare per dare vita al cambiamento in termini di sostenibilità e inclusione, la visione su questi temi delle nuove generazioni di imprenditori.

L’evento, moderato da Saverio Cuoghi, Founder di Innovazione2020.it, partirà dall’analisi di tre direttrici fondamentali e di sempre maggior rilievo: l’organizzazione positiva, la sostenibilità e l’innovazione.

Ad aprire l’assemblea sarà Giorgia Munari, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione degli Industriali della Provincia di Varese. A seguire la tavola rotonda a cui parteciperanno: Federica Dal Cin, presidente e ad di Elifriulia spa helicopter center; Francesco De Stefano, co-founder e ceo Caracol srl; Marco Guazzoni, sustainability director Vibram spa. Chiuderà i lavori Andrea Marangione, vicepresidente Giovani imprenditori Confindustria.

L’evento verrà trasmesso anche in modalità streaming al seguente link: https://www.univa.va.it/web_v4/site.nsf/dx/ASSEMBLEA-GRUPPO-GIOVANI-IMPRENDITORI-LA-DIRETTA-STREAMING