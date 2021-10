I più votati a Caronno Pertusella

Per definire il consiglio comunale di Caronno Pertusella bisognerà aspettare le decisioni delle liste in campo, quelle che appoggiano i due candidati al ballottaggio Marco Giudici e Valter Galli e quella che sostiene Antonio Persiano, fuori dal secondo turno, ma vero e proprio ago della bilancia.

La ripartizione dei seggi dipenderà infatti dagli apparentamenti che ci potranno essere: ci sarà tutto il tempo per fare le ipotesi in un caso o nell’altro, cioè se la lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola di Antonio Persiano andrà col centrosinistra, col centrodestra o non propenderà né per l’una né per l’altra parte.

Si può però fare un bilancio delle preferenze, con i più votati lista per lista che siederanno sicuramente in consiglio comunale.

Mister preferenza è Marco Uboldi della lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, consigliere comunale uscente, che raggiunge quota 148 preferenze (bene anche Mara Gallo con 94 preferenze).

Ottima anche la performance di Silvio Maiocchi, presidente del consiglio uscente, candidato nella lista di Fratelli d’Italia che ha collezionato ben 133 voti personali.

Da sottolineare anche la performance di Giulia Martignoni, la giovane capolista del gruppo Civico 2030, formazione da lei creata che ha raggiunto il 6,86% dei voti: per lei ben 109 preferenze.

Nel Partito Democratico Fulvio Zullo, consigliere comunale uscente, fa il pieno di voti e porta a casa 113 preferenze.