Incontro con l’autore alla biblioteca di Gazzada Schianno

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti dell’ottobre in Biblioteca, le attività proseguiranno le prossime due domeniche con degli interessanti incontri con autori del territorio che per l’occasione presenteranno i loro ultimi romanzi.

Domenica 17 ottobre alle ore 16,30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Gazzada Schianno Tito Olivato racconterà il suo recente romanzo “p.s. tre poni verdi”. La presentazione e la moderazione verrà curata da Eleonora Paganini laureata in lettere moderne, oggi insegnante e collaboratrice di diversi siti e riviste. L’incontro sarà accompagnato dall’esecuzione al pianoforte di alcune arie di Giuseppe Verdi eseguite dal maestro Loriano Blasutta diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano in Composizione e Musica Corale nonché direzione di coro, impegnato anche come docente, compositore e direttore d’orchestra. Un ragazzo alle prese con un post scriptum enigmatico, una villa del varesotto chiusa da tempo, Giuseppe Verdi e i suoi amori e una redazione giornalistica pronta a svelarne i segreti, questa, in estrema sintesi, la trama del romanzo di Tito Olivato: docente di lettere e musicologo, che ha all’attivo testi scolastici, diverse monografie, articoli e testi di storia locale. Dopo i romanzi “Non sono più mia” (2017) e “P.O.W.” (2018) ora presenta l’ultimo lavoro pubblicato nel 2021: “p.s. tre poni verdi”.

Domenica 24 alle 16,30 presso la Sala Polivalente della Biblioteca Comunale “Incontro con l’autore” proporrà la presentazione dell’ultimo libro di Adriana Tripaldi, “Una vita Rubata. Una vita sospesa”. A presentare l’incontro e a condurre poi la discussione dell’autrice con il pubblico sarà il professor Silvio Della Porta Raffo, poeta, scrittore, critico letterario e traduttore. “I protagonisti di questi due racconti che compongono questo libro sono ‘uomini senza qualità’, antieroi … ma, sia la ‘vita rubata’ di Tom che consuma le sue giornate di clochard all’insegna di una filosofia del distacco, sia la ‘vita sospesa’ di Vittorio che non riesce ad elaborare il lutto di una perdita amorosa, ad un tratto vengono illuminate da una imprevista rivelazione.” (dalla prefazione di Silvio Raffo)

Durante l’incontro verranno anche presentate alcune opere pittoriche dell’autrice e la mostra rimarrà visitabile presso la Biblioteca Comunale per l’intera settimana successiva negli orari di apertura della sede: Lunedì 14:00 – 18:00 Martedì 9:00 – 12:00 Mercoledì 14:00 – 18:00 Giovedì 14:00 – 18:00 Venerdì 9:00 – 12:00 Sabato 9:00 – 12:00 Prenotazioni presso la Biblioteca di Gazzada Schianno in Via Matteotti 13 oppure via mail all’indirizzo: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it – GREEN PASS OBBLIGATORIO