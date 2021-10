La prima Giornata della Meraviglia è stata un successo

Un grande successo di famiglie e bambini gioiosi, che hanno partecipato con sorrisi ed entusiasmo alla prima Giornata della Meraviglia che si è svolta domenica 17 ottobre in piazza San Vittore a Varese, promossa dal Claun Il Pimpa.

«Sicuramente abbiamo messo un primo tassello, le fondamenta di una Festa che regala Meraviglia ed il dono di condividerla – dicono i volontari dell’associazione 23&20, co-organizzatori dell’iniziativa – Vedere così tanti bambini, colorare, disegnare, pettinare, giocare, sorridere, davanti agli stand delle 9 associazioni che ci hanno accompagnato in questa avventura, è stato senza dubbio il più bel regalo di questa giornata, per il quale vogliamo ringraziare Marco Rodari, che ha accolto l’essenza e l’importanza di istituire una Giornata della Meraviglia».

A Varese erano presenti in Piazza, oltre all’associazione 23&20, RobiHood, Pro Loco Varese, Beauty Lab Kids, Varese in Maglia, Ama un sorriso per l’affido, Kinder Yoga, Amnesty Varese ed il Ponte del Sorriso.

Si sono poi esibite le Donne di Khoreia-Danze etniche ed un’esibizione speciale è stata donata alla Piazza da Simone Chieracane e Jennifer Volpe, campioni nazionali di Kizomba.

Babbo Natale e Patch Adams hanno sorpreso ed allietato i bambini, scattando decine di fotografie insieme.

Una giornata questa che ha visto coinvolte più di 50 piazze in Italia e 5 piazze all’estero.

Una giornata per fondere tutte in una voglia irrefrenabile di contribuire a diffondere un messaggio e sostenere modo concreto ad un progetto: una meraviglia di scuola a Mosader.

La giornata si è conclusa in tutte le piazze con un simbolico lancio di bolle di sapone

Appuntamento quindi al prossimo anno, con la speranza di continuare a diffondere Meraviglia!