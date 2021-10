Laveno Mombello è Comune storico d’Italia e si prepara all’Heritage Week

Laveno Mombello si prepara a candidarsi come città d’arte, di cultura e di storia. Lo fa grazie a Assocastelli, l’associazione italiana dei gestori e proprietari di immobili d’epoca e storici. Pochi giorni fa infatti il presidente nazionale dell’associazione Ivan Drogo Inglese era arrivato nella cittadina e durante una cerimonia ufficiale aveva assegnato lo status di Comune Storico d’Italia e di socio di Assocastelli.

Ora con la delibera nazionale è stata istituita anche la delegazione territoriale che si occuperà di organizzare e promuovere le varie iniziative tra le quali anche la Laveno Mombello Heritage Week.

E’ stato pure nominato il consiglio composto da Simona Beretta, attivissima coordinatrice di Assocastelli nel varesotto e nel verbano, Enzo Medardo Costantini amministratore della Riva Restauri una delle più importanti imprese di restauro italiane, Angelo Garini considerato uno tra i più conosciuti organizzatori di eventi in ambito nazionale, Cesare Pozzoli avvocato milanese proprietario di Villa Frascoli, Francesca Tarlarini Brambilla proprietaria di Villa Tarlarini. Tutti con origini o collegamenti nella cittadina.

In rappresentanza del Comune di Laveno Mombello, proprietario di Villa De Angeli Frua e di Palazzo Perabò, il sindaco Luca Carlo Santagostino e il vice sindaco Mario Iodice (quest’ultimo docente di glottologia all’Università Pontificia Salesiana di Roma). Un gruppo composto da autorevoli esponenti del territorio che coordinerà le varie iniziative previste.

Tra gli obiettivi anche quello di promuovere le location del territorio come set per produzioni cinematografiche e televisive. Proprio Villa Tarlarini era stata scelta come set della serie tv di Rai 1 “Casa e bottega” interpretata da Renato Pozzetto (che abita a Laveno Mombello).