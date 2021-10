Matteo Bianchi: “Il mio impegno per Varese non si esaurisce, incontrerò anche Galimberti”

Matteo Bianchi, dopo la battaglia in campagna elettorale, è pronto per fare la sua parte in consiglio comunale a Varese.

Ha preso l’impegno con volontari ed elettori attraverso un post nella sua pagina Facebook che ha innanzitutto ringraziato dell’esperienza fatta: «Vivere questi mesi girando per i quartieri, in mezzo a tanti cittadini che mi hanno raccontato le loro idee, i loro bisogni, i loro progetti, mi ha portato a conoscere e amare ancora di più questa meravigliosa città – ha commentato innanzitutto – In questi mesi di campagna porterò con me l’affetto e il sostegno ricevuto da tanti cittadini, così come dai candidati, dai militanti e dai volontari che mi hanno supportato in questo percorso. Percorso che, però, non finisce qui: il mio impegno per Varese non si esaurisce oggi: è per questo che intendo continuare, con serietà e con entusiasmo, a dare il mio contributo per la Varese di domani, seppur sedendo sui banchi dell’Opposizione».

Una opposizione che non sarà passiva e che comincerà dall’incontro con il sindaco eletto, previsto per lunedì prossimo nell’ambito delle consultazioni con gli altri candidati sindaci che il nerorieletto primo cittadino ha avviato: «A Davide Galimberti, cui auguro un buon lavoro per la nostra città, prometto un’opposizione leale e costruttiva, ma ferma nel difendere gli interessi di tutti i varesini – Ha sottolineato Bianchi – Ai cittadini di Varese, sia a quelli che mi hanno sostenuto, sia a chi abbia fatto una scelta diversa, prometto di continuare a lavorare con passione, in ogni sede, per la nostra splendida città: con trasparenza, costanza e dedizione. Perché in questo, per me, consiste il fare davvero politica».

Con un punto fermo: «L’astensionismo che ha caratterizzato questa tornata elettorale è un segnale preoccupante e tutta la politica varesina dovrebbe prenderne atto; occorre uno sforzo comune per ridare dignità e legittimità alla politica, iniziando da un atteggiamento di fair play e di riconoscimento reciproco che coinvolga tutte le forze in campo».