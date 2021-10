Niente da fare per Secchia Rubiera, travolta dal Cassano Magnago 26-31

La pallamano Cassano Magnago ha ottenuto la prima vittoria in trasferta di campionato questa sera, sabato 30 ottobre, contro i Vikings Rubiera, sconfitti 26-31.

Rinvigoriti dalla vittoria con il Trieste, i ragazzi di coach Davide Kolec sono scesi in campo a Rubiera decisi e compatti per portare a casa la terza vittoria del campionato A1 Beretta. Nonostante qualche sbavatura e palla persa, il Cassano ha assunto una velocità in attacco quasi irraggiungibile, riuscendo a dominare l’avversario per tutta la durata del match.

IL PRIMO TEMPO

Il match inizia a favore dei padroni di casa che realizzano le 4 prime reti realizzate da Andrea Santilli, Lorenzo Pedretti e Gabriele Giovanardi, continuamente inseguiti dagli amaranto che a dieci minuti dall’inizio si portano al pareggio (5-5), dando inizio alla loro scalata. Un primo tempo tutto sommato equilibrato, dove il Cassano ha approfittato delle tante, troppe, palle perse dei Vikings per realizzare velocissime azioni in contropiede che gli avversari non riescono a sostenere.

Le ali amaranto hanno avuto poco margine d’azione, tutta concentrata tra i terzini e i centrali. Diversa la situazione dei Vikings, che poco riuscivano a fare al centro e scaricavano le palle alle ali, che segnavano. Quasi impossibile per il pivot rossoblu segnare, marcato stretto dai cassanesi.

Nonostante la difesa pesante e compatta dei rossi-blu, gli amaranto riescono a individuare dei buchi si infilano e segnano; tanti i gol dai 6 metri, come quello di Giacomo Visentin al 10.46′, di Bozidar Nikocevic al 12′ dopo aver preso la traversa e del pivot Mattia Dorio al 13.40′. I giocatori del Secchia Rubiera quando cercano di andare alla stessa velocità in attacco degli amaranto sbagliano, perdono la palla e si giocano punti importanti: Nikocevic segna così due reti andando all’uno contro uno a due minuti dalla fine del primo tempo, che si conclude con un vantaggio di 3 per i ragazzi di coach Davide Kolec: 15-18.

IL SECONDO TEMPO

La seconda parte del match inizia con gli amaranto ancor più decisi a portarsi a casa il match: allargano così le distanze dagli avversari con 4 gol nei primi 6 minuti di gioco segnati da Federico Mazza, Nikocevic e Usman Kabeer, quest’ultimo in un velocissimo contropiede arrivando da solo in porta.

Nei primi minuti del secondo tempo, dunque, i Vikings hanno decretato la loro sconfitta, sebbene non abbiano mai mollato e siano riusciti a infrangere la difesa amaranto tirando dai 9 metri: quindi, i gol al 36′ del terzino Stefano Bonassi e di Giovanardi in elevazione dai 9 metri, superando la difesa amaranto, o come il primo gol del match di Andrea Benci. La difesa amaranto ha un po’ ceduto rispetto al primo tempo e la porta di Luca Monciardini ne ha risentito, subendo ben 3 gol consecutivi di Sebastiano Garau dall’ala, ma ciò non è bastato per superare il Cassano, che ha concluso la partita vincendo 26-31.

I MIGLIORI MARCATORI

A dominare il match l’amaranto Federico Mazza, che ha segnato 9 gol, di cui molti rigori; a seguirlo Nikocevic con 8 reti: un marcatore fondamentale contro la difesa di Rubiera. Il migliore del Secchia Rubiera è Andrea Santilli, che ha totalizzato 6 punti.

LA SETTIMA DI CAMPIONATO

Conversano ha sconfitto Carpi in trasferta (23-28), Bolzano ha vinto contro Teamnetwork Albatro 34-26. Junior Fasano hanno sconfitto in casa Alperia Merano (36-37).