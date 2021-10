Riaperta la statale 344 tra Porto Ceresio e Brusimpiano

(foto di Marco Prestifilippo) – Dopo i lavori di pulizia e messa in sicurezza dei tratti dove si sono verificati smottamenti e cadute di detriti sulla sede stradale, è stata riaperta nel pomeriggio la strada statale 344 del lago Ceresio, nel tratto tra Porto Ceresio e Brusimpiano.

La strada era stata chiusa in mattinata dopo il maltempo che nella notte ha colpito l’Alto Varesotto.

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, il personale di Anas e le forze dell’ordine, con il supporto della Polizia locale di Porto Ceresio.

A tutti loro il ringraziamento del neoeletto Marco Prestifilippo, alla sua prima “uscita” come sindaco: «Niente male come battesimo – dice – Ringrazio le forze dell’ordine che da questa mattina stanno adoperando per il controllo del territorio ed il ripristino della circolazione interrotta tra Porto Ceresio e Brusimpiano».