Il Rugby Varese cerca il riscatto sul campo di Ivrea

Seconda giornata di campionato per il Rugby Varese, allenato dall’esperto quartetto Bottelli-Repossini-Piazza-Davincini. Domenica 24 ottobre, con kick off fissato per le ore 15.30, i biancorossi andranno a cercare punti importanti sul campo dell’Ivrea Rugby.

Dopo la netta sconfitta subita all’esordio stagionale contro il favoritissimo Cus Milano (5-59), il Varese è in cerca di riscatto e di una prestazione più grintosa e convincente. Non sarà facile riuscirci in casa della formazione piemontese, una squadra meno forte dei milanesi ma altrettanto “rognosa”, che conta su un pacchetto di mischia esperto e pesante. Quel che Varese deve ritrovare sono la cattiveria e l’orgoglio che nella prima giornata di campionato sono mancati: la vittoria è alla portata ma per ottenerla i biancorossi dovranno imporsi fin da subito sugli avversari a livello di gioco e di punteggio.

La mischia del Varese sarà chiamata a fare gli straordinari per contrastare gli avanti avversari, con l’intento di fornire anche dei possessi rapidi e puliti ai trequarti. Non resta quindi che attendere il responso del campo, che si spera sorrida ai biancorossi.

«Questa settima ci siamo allenati bene, abbiamo lavorato molto sula tecnica e il contatto, soprattutto mercoledì nell’allenamento congiunto con Tradate – spiega coach Repossini -. Purtroppo abbiamo un po’ di infortuni in prima linea e tra i trequarti, ma la qualità non ci manca affatto. Ivrea è una squadra molto fisica, usa tanto il piede; è una partita nelle nostre corde, ma dipende prima di tutto da noi. Dobbiamo essere più cinici in fase offensiva, ma soprattutto mi aspetto una bella reazione da parte dei ragazzi, serve più grinta. Voglio vedere una mischia solida e che fornisca possessi puliti ai nostri trequarti. Vogliamo ottenere risultati positivi e su questo sono fiducioso».