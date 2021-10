Il saluto della primaria De Amicis al sindaco uscente di Vergiate Leorato

Genitori, alunni e insegnanti della scuola primaria “De Amicis ” di Vergiate hanno voluto omaggiare il ben voluto Sindaco uscente Maurizio Leorato con un sentito ringraziamento per quanto ha fatto, in dieci anni, per la scuola e per il Comune di Vergiate in generale.

“Siamo profondamente dispiaciuti di dover rinunciare ad una persona tanto attiva e di buon cuore – scrivono i docenti – Un tempo si diceva “chi semina, raccoglie “e se semini bene, raccoglierai meglio. Il Sindaco Leorato ha saputo coglierne a pieno il significato di queste parole. Con grinta e coraggio si è impegnato per migliorare le condizioni strutturali e funzionali degli edifici scolastici e non solo di quelli. Sicuramente resterà nei ricordi di tutti i Vergiatesi che l’hanno sempre sostenuto per due mandati consecutivi”.

A lui un sentito “grazie” di insegnanti e famiglie e tanti auguri per il futuro.