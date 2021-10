Sequestrata a Como da Finanza e Dogane una tonnellata e mezzo di cibo non etichettato

Sequestrati nelle scorse ore dai funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Oria Valsolda e dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Oria Valsolda circa 1500 kg di prodotti alimentari, privi di informazioni in ordine alla loro tracciabilità.

I prodotti sono stati intercettati a bordo di un van guidato da un uomo, di origini marocchine e residente in Olanda, all’atto di entrare in Italia dalla Svizzera.

Tra gli alimenti, sfusi e in cattive condizioni, rinvenuti miele, olio, burro di arachidi, olive, farine, spezie, frutta e ortaggi.

Sono state sequestrate anche 80 scatole di lamette da barba, per un totale di ventimila pezzi, prive di marcatura CE.

L’uomo si è reso responsabile di contrabbando in evasione di dazi e Iva all’importazione, di inosservanza del Reg. (UE) 2017/625 in materia di applicazione della legislazione sanitaria sugli alimenti e sui mangimi, di inosservanza del Reg. (UE) 1169/2011 in materia di messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti (etichettatura).

Al trasgressore sono state inflitte le sanzioni previste dalla legge per ciascuno degli illeciti amministrativi accertati.

Tutta la merce è stata sequestrata ai fini della confisca e, in particolare, i prodotti alimentari sono stati immediatamente avviati a distruzione sotto controllo doganale.

L’attività compiuta si inquadra nel sistema dei controlli svolti al confine italo-svizzero e diretti a contrastare gli illeciti di natura tributaria ed extratributaria, anche a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini dell’Unione, grazie all’azione sinergica dei funzionari ADM e dei militari della Guardia di Finanza.