Stabile il numero di ricoverati nell’hub Covid di Varese: 20 i positivi di cui 8 in terapia intensiva

È stabile all’ospedale di Varese, il numero di pazienti ricoverati per Covid o risultati positivi al tampone. Rispetto alla scorsa settimana si è passati da 20 a 21 degenti mentre altri dieci sono in attesa dell’esito del tampone, tra cui alcune donne del reparto di ostetricia ( chi viene ricoverato per qualsiasi ragione o patologia in un reparto ospedaliero deve sottoporsi al tampone).

Nella giornata di ieri sono entrate due persone in più. In leggero aumento i posti occupati di terapia intensiva passati da 6 a 8 ( ricordiamo che la terapia intensiva varesina è nella rete regionale, a disposizione di tutti gli ospedali lombardi). Una sola la Cpap utilizzata mentre non si registra alcun decesso dallo scorso 4 ottobre.

Crescono in modo importante anche le persone ricoverate per altre patologie nei reparti “non covid”: in una settimana sono passate da 825 a 850. In pronto soccorso, l’attività rimane intensa con una media che oscilla tra i 140 e i 160 accessi al giorno ma un numero minimo, variabile tra 1 e 4, di problematiche sospette Covid.

Lo scorso anno, proprio questo weekend registrò la prima netta impegnata dei contagi, la prima avvisaglia di una situazione che fu, per la provincia di Varese e l’ospedale di Circolo, davvero difficile fino alla fine di novembre con il continuo aumento di ricoveri e un’attività di trasformazione dei diversi reparti che trasformarono quasi l’intero Circolo in hub Covid.

Oggi, le condizioni sono nettamente diverse con la Lombardia per il quarto mese in zona bianca e tutti gli indici rassicuranti, come ha tenuto a sottolineare il Presidente Attilio Fontana.