Da Tradate a Dubai: Emma e Andrea alla scoperta della capitale dell’emirato

Seconda giornata del “Diario di viaggio” di Emma e Andrea, i due studenti dell’Istituto Don Milani di Tradate – sezione Liceo artistico di Venegono Inferiore – che partecipano all’Expo di Dubai nell’ambito di un progetto scolastico.

Abbiamo chiesto loro di raccontarci questa bella esperienza con le loro impressioni e qualche foto, e hanno accettato di farci partecipi giorno per giorno del loro viaggio negli Emirati Arabi Uniti. Andrea ed Emma saranno i nostri occhi all’Esposizione universale che molti di noi non vedranno, e potremo scoprire con loro cosa pensano e cosa propongono i giovani su due temi importanti come i cambiamenti climatici e le città del futuro

SECONDO GIORNO – Giovedì 30 settembre Neanche il tempo di addormentarci che il suono della sveglia ci fa alzare dal letto. Ci rechiamo così nella sala dove viene servita una ricca ed internazionale colazione a buffet. Fra waffle e frittate arabe l’idea del mare e della spiaggia ci stuzzica già. Mossi da questo grande desiderio prendiamo coraggio e, insieme ai nostri docenti, ci catapultiamo nel caldo torrido di Dubai. Siamo gli unici pazzi a camminare nell’ora più calda, e infatti gli emiratini se ne stanno tutti in macchina o sfrecciano sui loro monopattini elettrici. Il London Eye ci appare all’orizzonte. Pensiamo che il caldo ci stia facendo un brutto scherzo, ma non si tratta ne di un miraggio né di un improvviso caso di teletrasporto. Si tratta solamente di una grande ruota panoramica che, seguendola come una stella polare, ci ha guidati fino alla spiaggia bianca come le pareti degli edifici circostanti. Dopo che per un momento ci siamo sentiti a casa con un pranzo tipico italiano, il pullman ci conduce ad una nuova avventura. L’autista, con un’italiano accennato, ci parla della storia di Dubai e ci fa vedere i luoghi più importanti della città come il Burj Al Arab, l’originaria Bur Dubai (quartiere storico in un mondo di grattacieli), l’hotel Atlantis della Palma e il centro commerciale La Mer. Dopo un’intensa giornata ci aspettano di nuovo i sapori di casa, condivisi fra chiacchiere e momenti di confronto con gli altri ragazzi. E’ ormai tardi e ci corichiamo nei nostri letti ignari, o forse no, di quello che ci aspetterà domani.

