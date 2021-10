Il Varese vuole rompere il digiuno a Borgosesia

La prima settimana stagionale con il turno infrasettimanale non sta fruttando in casa Varese, che nelle due gare contro Novara e Gozzano ha saputo raccogliere un solo punto dal pari interno contro i cusiani. Per finire nel modo giusto questi sette giorni intensi i biancorossi devono provare a vincere domenica 10 ottobre (ore 15.00) a Borgosesia.

I sesiani, retrocessi nella passata stagione e ripescati in estate, hanno rivoluzionato la rosa e in questa stagione stanno ritrovando quella solidità marchio di fabbrica della compagine granata, allenata quest’anno da Manuel Lunardon.

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Chieri, il Borgosesia ha infilato tre pareggi – tutti per 1-1 – contro Novara, Asti e Derthona.

A fare il punto sulla situazione in casa Varese è l’allenatore Ezio Rossi: «C’è stata delusione dopo il pari contro il Gozzano perché non abbiamo fatto la prestazione, a differenza delle altre tre gare giocate. Dovevamo fare di più come atteggiamento. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel corso dell’ultima gara e ci stiamo preparando per trovare soluzioni differenti nell’impostazione del gioco: dobbiamo avere la capacità di modificare in maniera tattica in fase di possesso».

Analizzando la prossima avversaria, mister Rossi spiega: «Il Borgosesia è una squadra che ha giocatori con grandi qualità tecniche, ideali per il loro campo veloce e piccolo. Sono giovani, cercano sempre di giocare a calcio e mi hanno fatto una grande impressione. Hanno un’idea di gioco ben chiara e vanno a mille e per caratteristiche sono tutti aggressivi. Di contro, qualcosa sappiamo che possono concedere e quindi dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che avremo. Dobbiamo andare con la testa giusta, sapendo che si giocherà in un flipper: con ritmi molto alti».

Non ci saranno grandi cambiamenti nella formazione. Il modulo sarà sempre il 3-4-1-2 e in attacco sono 4 a contendersi un posto. «Di Renzo – spiega Ezio Rossi – deve ancora trovare la condizione migliore ma per noi è un giocatore molto importante, sia che parta dall’inizio, sia che subentri dalla panchina».