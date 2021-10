Ventenne investito in via Mastalli a Gallarate

Un ragazzo di vent’anni è rimasto ferito a Gallarate, dopo esser stato investito in via Mastalli.

È successo poco dopo le 14, nel tratto di “tangenzialina” che sbocca alla rotonda della Mornera, lato Madonna in Campagna (foto d’archivio).

Sul posto il sistema Areu-118 ha fatto intervenire un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica: il giovane è stato soccorso e portato in ospedale al Sant’Antonio Abate in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.

Sul posto è impegnata anche una pattuglia della Polizia Locale gallaratese, per i necessari rilievi.